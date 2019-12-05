台南市下營區公所團隊探視區內孤老，並協助整理居家環境。（台南下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區長姜家彬5日帶領里長、公所團隊與替代役男，探視轄區內的獨居長者，關懷生活起居，協助居家環境清整，並致贈民生物資，長者直呼揪甘心。

姜家彬表示，台灣已進入高齡化社會，老年人口快速增加，許多獨居老人因無人照料其生活起居，導致生活環境及品質受到影響。

下營區目前有60位獨居老人，平常有志工深入社區，進行問安訪視關懷長者，且有台南市社區照顧協會提供部分獨居長者送餐服務。除了提供長輩營養餐食、適時給予關心與關懷外，更能進一步發覺長輩的其他需求，提供所需資訊與資源。

此外，下營區目前有5處社區關懷據點，志工們平日鼓勵獨居長輩，走出家門參與健康促進活動，希望透過健康自主管理、體適能與活力、認知、社會參與等面向，協助長輩保持或改善身體活動功能、動腦預防失智並透過互動建立信心、紓解壓力、落實疾病預防及正確保健觀念。

社區關懷據點也開辦多元類型的課程，讓長輩透過學習，有助於因應瞬息萬變的社會環境，從學習過程中，亦有機會能讓長輩重新檢視個人的觀點與行為，促進長輩社會適應與家庭和諧，活出自我。

近日天氣轉冷，早晚溫差極大，姜家彬也呼籲民眾做好保暖工作，使用家中瓦斯與熱水爐要注意通風，避免一氧化碳中毒，切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料等易燃物，並與其他易燃物品保持安全距離，以防火災發生，出門在外的子女們也能夠打電話關心長輩身體狀況。

(中時 )