新北市一名瘖啞人士今年3月間見表嫂獨自在住處1樓，竟以為四下無人對表嫂伸出狼爪，強行褪去表嫂的內外褲後，以手指性侵得逞，被害女子大聲呼救，親戚聽聞聲音趕來阻止，並協助表嫂前往就醫，士林地院審結，依強制性交罪判處瘖啞人士有期徒刑2年，可上訴。

居住在新北市的瘖啞人士，見表哥的妻子頗有姿色，今年3月5日下午5點多，見表嫂獨自到住處1樓的冷凍櫃拿東西，竟從後方摀住表嫂的嘴巴，阻止她呼救，再用另外一隻手強行褪去表嫂的內外褲，並以中指插入陰道得逞。

36歲表嫂遭壓制在地上，被撫摸胸部和下體，並以嘴巴咬傷表弟的手掌，趁手鬆開之際大聲呼救，表弟的叔叔、父母聽到叫聲立刻趕來阻止，阻止表弟的獸行，但表嫂臉部、左手、嘴唇都有擦挫傷，經家屬陪同前往醫院驗傷後到警局報案。

犯案的表弟聲稱6、7歲時因生病發高燒，之後就聽不到聲音，法官依法予以減刑，並以他為滿足私慾以強暴手段而犯下強制性交罪，判處有期徒刑2年。

(中時 )