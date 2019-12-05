美國總統川普，放話可能會對北韓動武之後，北韓也硬起來。北韓人民軍總參謀長朴正川放出狠話說，北韓領導人金正恩對此番言論非常不快，若美國對北韓動用任何形式的武力，北韓也將以牙還牙，不讓美國好過。

美國總統川普出席北約峰會，公開表示「如有必要，美國也會使用武力。」他說：「我們的軍事力量比任何時候都更強大，我們是全世界軍事力量最強的國家。我希望不會用到武力，但如果有必要，我們也會使用。」

朴正天4日說，他聽到美國總統川普，最近在北約峰會期間，對北韓做出「希望不需要（動武），但如有必要，我們將動武」的發談話消息，北韓軍最高司令聽聞有關消息後，十分不快。北韓也會對此迅速採取相應行動。

北韓強調北韓與美國仍處於停戰狀態，只要發生任何偶發性事件，情況很快就會演變成武力衝突。這種耍威風和虛張聲勢的言論可能會嚴重傷害對方的感情。誰都可以想像得出，若美國採取軍事行動時，我們會以什麼樣的行動做為回應。」他還強調，動用武力並不是唯有美國擁有的特權。

(中時電子報)