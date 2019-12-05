你分的出來外面推著餐車的小販，煎台上散發陣陣蔥香油氣的食物是「蔥油餅」，還是「蔥抓餅」嗎？這2個庶民美食是家邊巷口常見的小吃，許多人不知道差別在哪裡，反正「都很好吃」。就有網友就發現2個餅似乎並不相同，卻不知道如何分辨，上PTT詢問「蔥油餅跟蔥抓餅差在哪」？

網友不懂蔥油餅和蔥抓餅到底為什麼要分兩個名稱，上網表示「明明原料都差不多，為什麼還有區分」？（資料照／葉書宏攝）

該名原PO上網表示，他和朋友正在爭辯蔥油餅與蔥抓餅的差別在哪。他認為，抓餅應該是皺皺的餅，油餅則應該是單純用煎的，所以口感較平淡，不懂到底為什麼要分兩個名稱，「明明原料都差不多，為什麼還有區分」？

廣大網友極思廣義，只知道有所區別，但卻又說不出個所以然來，只好留言表示，「口感味道都不一樣，你怎麼會覺得是同一個東西」、「一個油油的 一個抓抓的」、「一個有包餡 一個只夾餡」、、「蔥抓餅比較像蛋餅」、「我上面不灑蔥，改放培根、鳳梨，酸酸鹹鹹」。

網友一問三不知，根據專門製作麵食產品的《亞美食品》官網，就有特別指出蔥油餅與蔥抓絣的差異。先從名詞定義來講，蔥抓餅：抓餅裡加了蔥；蔥油餅：油餅裡加了蔥。其中指出，抓餅是大陸北方食品「烙餅」的衍生改良品，強調的是層次及酥脆感；而油餅則是以饒富油脂的麵糰製成，不強調層次感，只強調麵體的油香及鬆軟口感。

「蔥油餅跟蔥抓餅差在哪」？根據專門製作麵食產品的《亞美食品》官網，就有特別指出蔥油餅與蔥抓絣的差異。（圖／shutterstock、蔥抓餅蔥油餅達人）

總體來說，要簡單區分蔥油餅與蔥抓餅的不同，就是蔥油餅是不需要拍打擠壓出層次就可吃出產品口味的；而蔥抓餅，一定要透過擠壓拍打出多層次的口感才是表現抓餅原有之特色。

(中時電子報)