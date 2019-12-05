親民黨副總統參選人余湘5日在雲林縣虎尾鎮暢談參選理念，強調未來要用愚公移山的精神來改變台灣，雲林是農業大縣，若能當選將把農委會遷到雲林，並把立法院等行政中心移至中部，藉此拉近城鄉差距，讓台灣有更好的發展。

余湘5日由親民黨組織部主任張碩文陪同，前往虎尾厝沙龍獨立書店與民眾座談，書店負責人王麗萍表示打破藍綠結構是台灣民主當前的必要工作，所以邀請非藍非綠的副總統參選人余湘進行濁水溪以南第1場公民沙龍。

余湘說她本來要勸退宋楚瑜主席不要參加這場毫無勝算、吃力不討好的選戰，結果自己反而被他勸進了，原因是宋主席的10大政見等治國理念打動了她，宋20多年來見證台灣的民主政治，若能落實其理念可以輕易改善兩岸關係。

對於為何會投入選戰，余湘舉例若1個公司有2名副總一藍一綠，2人每天都在爭吵，公司就不可能賺錢，這就像現在的台灣被藍綠綁架、兩邊惡鬥，人民的感情被撕裂的很嚴重，所以她覺得有責任要站出來。

余湘強調她與宋主席會用愚公移山的精神，希望大家不要再被藍綠綁架，若這次出來沒有辦法改變也沒有關係，認同理念的人就會跟上來，就像愚公移山一樣，宋主席不是為了權力的贏或輸，而是台灣人民贏，這也是她此次參選的主軸。

余湘指出，台灣以農起家，親民黨有很多政策可以幫助農民，第1個就是把農委會搬到雲林來，雲林是最大的農業城市，讓雲林的農業有一個比較好的發展，不會受到中間的剝削。

(中時 )