台中市議員楊典忠、何敏誠5日針對中市3任市長第1年第三季市政團隊滿意度民調，胡志強為51.8％，林佳龍為59.7％，盧秀燕市長提升為65.5％；但天下與遠見雜誌全國性民調倒數，質疑市府民調太膨風。市長盧秀燕說，盧秀燕說，每次民調都有不同議題，不管民調如何？市府都全力以赴。

楊典忠說，台中市升格直轄市從100年至今經歷胡志強、林佳龍到盧秀燕3位市長，胡志強當年推出世界大台中提34項重大建設，胡團隊滿意度51.8％，林佳龍提出大台中123團隊滿意度59.7％；盧市長提出台中富市3，市長換人、空氣換新，盧團隊獲65.5％滿意度。

楊典忠指出，同樣市府團隊，一樣是市府委外民調，只是市長、局長換人，市民滿意度民調竟然會從50上升到65，令人不可思議？何敏誠表示，天下雜誌評比台中市3位市長第一年排名，胡市長100年排18名，林市長104年排名17名，盧市長卻排全國倒數第二的21名。

何敏誠表示，遠見雜誌評比台中市長排名都是直轄市墊底，沒想到台中市政府自己民調盧市長卻大贏過去兩任前市長；他質疑全國性民調倒數，市府民調卻或市民肯定，難怪會有總統候選人不相信民調結果，市府研考會民調實在太膨風了。

研考會主委吳皇昇說，民調會因機構、議題、排序、項目不一樣，導致結果也不同；我們應要看的是同一份問卷的長期調查趨勢，而非逕自把不同民調進行錯誤比較，忽略專業分析。根據調查顯示，團隊的施政滿意度趨勢正緩步上升中，調查的高或低也都是市府的重要參考。

(中時 )