傳通用與樂金化學合資 俄亥俄州打造電動車電池產線 14:132019/12/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息指出，美國汽車大廠通用（GM）與韓廠樂金化學（LG Chem）即將宣布在俄亥俄州成立合資事業，生產電動車電池，兩者各持股一半。 知情人士稱，位在俄亥俄州羅茲城（Lordstown）的廠房投資額逾20億美元，通用與LG Chem料將各出資逾10億美元。 通用9月曾表示，有意在羅茲城地區打造電池生產基地，當時預估該產線約可創造1,000個就業機會。 (工商 ) #通用 #俄亥俄州 #俄州 #俄亥俄 #電池 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本將有正規航艦 ？ 通用原子概念圖引發討論 20:532019/12/01 軍事 行競電動超跑 估明年量產 04:102019/12/02 產業．科技 工研院再生能源5大關鍵技術 打造台灣永續新未來 14:212019/12/02 財經 特斯拉新電池供應商 陸、韓搶破頭 18:542019/12/03 財經 反制大陸 美簽史上最大造艦合約購9艘核潛艦 23:312019/12/03 軍事 15款手機續航力對比 華碩ZenFone 6爭光奪亞軍 00:022019/12/04 科技 推出「鋰電池健康狀態快速檢測解決方案」 承德科技 獲台灣精品獎 04:102019/12/04 產業特刊 電機車沒電了 頭份員警載他去換電池 18:142019/12/04 社會 國際熱門新聞 驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 - 國際 竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 - 國際 13歲高富帥兒遭恥笑 美第一夫人發飆開嗆 - 國際 到底誰腦死？美歐三巨頭吵翻天 - 國際 前AIT主席：陸已朝非和平統一方向思考 美需準備 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。