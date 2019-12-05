路透引述消息指出，美國汽車大廠通用（GM）與韓廠樂金化學（LG Chem）即將宣布在俄亥俄州成立合資事業，生產電動車電池，兩者各持股一半。

知情人士稱，位在俄亥俄州羅茲城（Lordstown）的廠房投資額逾20億美元，通用與LG Chem料將各出資逾10億美元。

通用9月曾表示，有意在羅茲城地區打造電池生產基地，當時預估該產線約可創造1,000個就業機會。

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