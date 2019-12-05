台中市議員吳敏濟日前重返梨山中、小學視察，肯定市府補助裝設冷氣，但也發現校內遊具老舊。（王文吉攝）

氣溫驟降，在零度以下上課是什麼感覺？位於海拔2000公尺，比平地低13度的梨山中、小學及平等國小的學生冬天飽受嚴寒之苦，3年前在台中市議員吳敏濟爭取之下，教室終於裝設暖氣。吳敏濟日前重返視察，發現校內遊具老舊，教育局長楊振昇允諾優先協助更新。

台中市議會教育文化委員會召集人吳敏濟及教育局官員2015年12月前往和平區高海拔的梨山中、小學及環山部落平等國小視察，並贈送衣物、書籍等給當地的學童。當時里長陳政福反映，學童冬季上課常冷到發抖，嚴重影響學習成效，老師寫黑板字，也得戴手套防凍傷。

吳敏濟得知後，爭取200多萬元經費補助暖氣設備。今年首波冷氣團襲台，吳敏濟重返和平區視察，梨山中、小學校長洪永明表示，校內所有教室及辦公室均全面安裝暖氣機，師生在冬季時再也不為低溫所苦，在舒適的上課環境中，學生的學習成效也大為提升。

吳敏濟發現梨山中、小學遊具老舊，而平等國小的遊具已經拆除，立即拜託教育局長楊振昇協助更新。教育局說明，梨山中、小學組合式遊具使用已逾23年，平等國小組合式遊具老舊破損，蹺蹺板因整體結構穩定度不佳，故予以拆除，另盪鞦韆及搖搖馬已進行修繕中。

教育局已請梨山、平等兩校依遊具檢驗結果及校內實際需求，提報申請計畫及經費概算表，後續將積極協助學校進行修繕或興整建。

(中時 )