卡神楊蕙如案沸沸揚揚，台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀昨赴東京駐日代表處遞陳情書，要求謝長廷說明與「卡神」楊蕙如關係。但是代表處大門深鎖北市議員全吃閉門羹，不過傍晚謝長廷到隔壁的養老院致歉。

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(中時電子報)