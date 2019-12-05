大政治大爆掛-無色覺醒》「助日」代表？ 議員赴駐日代表處吃閉門羹 14:152019/12/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卡神楊蕙如案沸沸揚揚，台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀昨赴東京駐日代表處遞陳情書，要求謝長廷說明與「卡神」楊蕙如關係。但是代表處大門深鎖北市議員全吃閉門羹，不過傍晚謝長廷到隔壁的養老院致歉。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #謝長廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊蕙如養網軍 羅智強砲轟謝長廷：要不要出來交待？ 15:082019/12/02 政治 卡神砸錢養網軍 李明賢六問蔡英文：他不用下台？ 15:292019/12/02 政治 曝光楊蕙如和謝長廷的關係！李艷秋直喊：原來如此 10:262019/12/03 政治 有圖為證！謝長廷與楊蕙如關係不容狡辯 20:562019/12/03 政治 十幾年的交情？楊蕙如一個舉動 套上了謝長廷... 22:442019/12/03 政治 反駁竟邏輯不通！謝寒冰酸謝長廷：不復當年了 11:202019/12/04 政治 藍議員赴日陳情 要求：謝長廷下台道歉 13:482019/12/04 政治 北市議員為卡神案赴日抗議 先被拒後准入駐日代表處 13:572019/12/04 政治 謝長廷悍然拒見！赴日北市四議員籲主動請辭 14:262019/12/04 政治 被謝長廷點名主導藍議員陳情 蔡正元：無法承認也無法否認 20:442019/12/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜拒答民調？趙少康曝幕後真相！ - 政治 又造謠？綠媒竟抹黑藍許淑華！真相曝光... - 政治 蔡民調一面倒？市議員跑基層挖出真相 - 政治 沒便當了？蔡桃園輔選 港媒直擊現場竟發這條！ - 政治 誰養楊蕙如？羅智強爆料：他每個月出20萬！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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