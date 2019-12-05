張善政（右）原本將二度造訪基隆「合體」立委參選人宋瑋莉，尊重市府行政中立臨時喊卡。（資料肇）

國民黨副總統參選人張善政，今早原定至基隆市寵物銀行，擔任一日志工關懷流浪動物，市府前一晚搬出「行政中立法」，謝絕一切競選拜訪活動，活動臨時喊卡。負責辦理會勘的議員藍敏煌批評市長林右昌政治操作，拒讓張善政發表動物政策，

張善政原本預計5日上午9點30分赴基隆寵物銀行關懷流浪動物，接著10點40分到仁愛市場品嚐小吃，同時拉抬黨籍立委參選人宋瑋莉聲勢，不過市府昨晚發文表示不歡迎，改口「尊重地方政府秉持中立原則精神」，宣布行程取消，讓張羅活動議員藍敏煌相當不悅。

藍敏煌氣說，一周前與基隆市動保所長陳瑞濱溝通，提到張善政會來當動物志工並發表動保政策，請他向林右昌報告，千萬不要政治操作；藍說，林右昌一開始不反對，結果昨天下班前，居然發出不要讓張善政進寵物銀行命令，讓國民黨人措手不及。

對此，陳瑞濱表示，藍議員一周前有來動保所，說會向市府發文稱有人要來當一日志工，也會協助動保所爭取經費，直到3日有大批國安人員前來七堵寵物銀行勘察場地，他才知道是張善政要來，趕緊向上級報告，所以市府趕緊發緊急聲明。

產發處長林青海說，陳瑞濱口頭報告說到，藍敏煌會邀請張善政到寵物銀行外的開放空間會勘，結果昨天晚間有記者詢問行程，才驚覺張善政是要到寵物銀行內部看貓狗，由於現階段實為「選舉期間」，市府須依法嚴守行政中立原則。

(中時 )