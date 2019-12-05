前總統馬英九8日將陪同林思銘在竹東中央市場掃街拜票。（取自林思銘臉書／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣立委二選區戰況愈來愈熱，國民黨立委參選人林思銘在7日與韓國瑜成立聯合競選總部後，預料縣府前外廣場將湧入眾多人潮，8日上午他將由前總統馬英九陪同，到竹東中央市場掃街拜票，穩固竹東藍營盤勢。鄭朝方7日則在竹北市搶攻年輕族群的票源。

「小馬哥來囉！」林思銘在臉書公布，8日上午8時30分到10時，馬前總統特地來為他加油打氣，陪同他到竹東中央市場徒步掃街拜票，邀請鄉親一同參與。

民進黨立委參選人鄭朝方7日上午10時到12 時，在竹北市東平里集會所與李麗芬委員一同舉辦「108新課綱說明會」，由教育部次長林騰蛟、資訊及科教司副司長劉文惠擔任主講人，與關心教育的家長和學生們面對面交流。

鄭朝方隨後在竹北市文化公園舉辦「Anniyo.hair三週年公益剪髮x音樂派對」，下午1時的義剪時間，新竹縣市65歲以上長輩可免費剪髮，傍晚5時30分音樂派對開始，鄭朝方

預告他將會晚上8點左右演出，並提供報名連結網址，報名成功者可至他的攤位上，領取限量「方方車香卡」1張。

(中時 )