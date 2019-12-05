二水家照據點除了8項服務，還特別創新設立了「泡腳區」，9個泡腳木桶將定時開放熱水泡腳。(吳建輝攝)

今日成立的二水據點設在二水日照中心3樓，彰化縣長王惠美親自授牌也入內參觀，期許二水據點成為家庭照顧者的守護神。(吳建輝攝)

彰化縣今年8月65歲以上老年人口以突破20萬人次，等於平均每100人就有15-16位65歲以上長者，而二水地區因人口外移嚴重，老年人口高於縣平均的23-24人，5日衛福部彰化醫院二水社區整合型服務中心，新設「家庭照顧者支持服務據點」，未來將提供鄰近鄉鎮家照者喘息服務，減輕家照者身體、心理負荷。

彰化縣失能失智人口約有4萬2千餘人，有2分之1 是看護及養護機構照顧，4分之1使用長照2.0服務，剩餘3成民眾則是選擇居家自行照顧，以往只針對失能失智長輩的照護，卻忽綠長期照顧者的狀態，因此新設家照據點，對於家照者提供8項服務，包含個案管理、居家照顧技巧到府指導、心理協談、照顧技巧課程、家庭照顧者支持團體、紓壓活動、喘息服務及電話關懷，提供家照者多方的心理支持。

彰化縣長王惠美說，南彰化的資源相對缺乏，感謝彰化醫院肩起南彰化的健康守護，目前彰化共有六個家照者據點，未來會持續布建日長照等相關便民配套措施，除了讓長者得到最好的照顧，也要讓年輕人減輕負擔，可以全心全意為地方打拼。

衛福部彰化醫院院長謝文淮表示，據點將引入彰化醫院優質的心理師、治療師等資源，還特別設置創新的「泡腳區」，定時開放提供家照者身心俱疲時來放鬆泡解，明年還會增設復健及精神科等門診，擴大服務減輕家照者照護壓力。

彰化醫院附設二水門診部將在明年於家照據點旁開辦，以復健科和精神科為主，將可讓家照者便利就醫，一般民眾也可就診。(吳建輝攝)

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