大陸男星高雲翔去年在澳洲捲性侵案，上月庭審結束，因陪審團未能達成共識，法官確認解散陪審團，全案明年2月24日再重新審理。而有港媒估計，高雲翔每次出庭都有兩到三名律師陪同，粗估至今所花的律師費已超過千萬港幣，也就是3千萬台幣以上。

高雲翔和製片王晶去年涉入一起性侵案，歷經20個多月來庭審、雙方律師攻防交錯，本有望在上月28日判決，但陪審團出現意見分歧，昨法官提出「報導禁止令」，但媒體仍可公開陪審團解散這類客觀事實，其他庭審細節則不得再被公開。

據《東網》報導，高雲翔先前首度聲請保釋被駁回後，就換血新律師團隊，目前為他擔任辯護的有Jorn Korn和Murugan Thangaraj兩位王牌律師，其中事務律師的時薪為澳幣2000元（約台幣41721元），出庭律師每日最高費用為澳幣20000元（約台幣417210元），保守估計高雲翔近日出庭律師費已超過百萬台幣，再加上先前開會等花費，推測目前已投入超過千萬，故全案重審的結果無疑是雪上加霜。

對此，網友表示：「這瓜還得熬到明年，要爛了」、「有生之年還能等到不」、「意難忘電視劇都沒這麼長的劇情」、「沒完沒了」，也有人歪樓說：「我老是誤以為是高以翔」、「一字之差」、「看錯嚇一跳」。

(中時電子報)