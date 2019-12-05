台中市政府交通局為強化無障礙運輸服務，已制定標準作業原則，規定低地板公車每日出車前應對車輛斜坡板功能進行檢查，並已將低地板公車服務品質納入每年度市區汽車客運業服務評鑑；另交通局也積極推動通用計程車，方便行動不便者搭乘，今年更已爭取到中央約1,700萬元補助，鼓勵提供無障礙運輸服務。

台中市議會5日進行市政總質詢，市議員蔡耀頡、張家銨、江肇國、李天生、賴佳微、周永鴻、曾朝榮等人均關心台中無障礙運輸議題，市議員蔡耀頡並希望市府加強相關服務。

市長盧秀燕表示，她上任前，台中約有30多輛通用計程車，上任後光1年就爭取到中央約1,700萬元經費，輔導購置含無障礙設備的車子，約可補助40多輛，比過去幾年30幾輛都還要多，當然這還不夠，市府會繼續努力，也請議員多給交通局鼓勵。

交通局指出，市府自102年開始推動通用計程車，其車型均為廂型車，可搭載一部輪椅，斜坡板或升降式設計可讓司機協助從後門推輪椅上車，免除搭乘一般計程車需抱扶及收折輪椅的不便。

針對公車無障礙服務部分，交通局表示，已制定「低地板公車駕駛員服務乘坐輪椅之身心障礙者上下車標準作業原則」，規定低地板公車每日出車前，應對車輛側傾及斜坡板功能進行一級保養檢查，如有異常須立即維修；另也要求客運業者需聘請相關身障團體，對駕駛員進行服務品質教育訓練，確保乘客上下車的便利及安全，駕駛員如未確實依規服務乘客，交通局也將對客運業者扣款處分。

交通局已將低地板公車服務品質，納入每年度市區汽車客運業服務評鑑，今年並首度邀請身心障礙團體擔任市區公車評鑑秘密客，共同參與評鑑路線調查作業，實地觀察市區公車無障礙設備維護情形，及駕駛員服務狀況、對無障礙設備操作的熟悉程度，未來將持續加強辦理，營造友善無障礙大眾運輸環境。

(中時 )