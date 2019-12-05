有網友問及「請問拿掉民調，民進黨與蔡英文還剩下什麼？」網友回應超爆笑！(擷取自韓國瑜後援會)

2020總統大選進入倒數，所有民調都顯示，國民黨總統參選人韓國瑜支持度已遠遠落後總統蔡英文，有的差距甚至接近30個百分點，然而，韓國瑜造勢場卻總是擠滿人潮，支持者的熱情也讓韓國瑜直言不能靠冷冰冰的民調得天下。有網友問及「請問拿掉民調，民進黨與蔡英文還剩下什麼？」網友回應超爆笑！

韓國瑜去年在政壇掀起「韓流」，但在宣布參選總統後，引來不少爭議，使民調出現波動。此外，國民黨不分區立委名單爭議更重創韓的民調支持度，澳洲間諜門事件，也在民進黨操作下挫傷韓選情。不過韓國瑜民調雖落後蔡英文，但支持者熱情度未減，連到東部造勢都出現大批支持者現身力挺。

今年選舉民調引發許多議論，究竟是否真實反映民意，成外界探討焦點。韓國瑜日前呼籲，要支持他的民眾從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，「一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」韓國瑜強調，這不是開玩笑，而是個策略，現在假民調太多，打擊韓國瑜支持者的信心，但他心裡很清楚，真實情況不是這樣。

有網友在韓國瑜後援會發文問及，「請問拿掉民調，民進黨與蔡英文還剩下什麼？」網友紛紛諷刺表示「還有滿滿的偷搶拐騙」、「剩下很多肥貓跟很多錢」、「遊覽車、便當、讀稿機」、「權利金錢」、「剩很多謊話」、「剩下幹話」、「除了騙就是無恥」、「剩下民怨和被搞爛的台灣」、「滿口謊言跟無恥」、「剩下一個字貪」、「剩下網軍」。

(中時電子報)