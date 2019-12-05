台中女子「小麗」（化名），是一位有3個小孩的俏媽咪，某日下午準備接小孩放學，巧遇友人吳男。吳男邀小麗到他租屋處坐坐，豈料吳男竟趁小麗講電話時，當著3名小孩的面，對她摸胸揉乳。小麗提告妨害性自主，3名小孩通通指證叔叔一直摸媽媽，吳男遭判10月徒刑，還要賠阿麗12萬元精神慰撫金。

判決書指出，前年2月某日，吳男下午碰到帶著2名女兒的小麗，當時小麗要去接大兒子放學。接完兒子後，吳男邀小麗帶3個孩子到他住處。當晚約22時許，小麗與友人通電話，因手部上舉，袖口隱約露出胸部，吳男竟色心大發，趁機對小麗摸胸、揉乳。

之後小麗帶著3個孩子離開，立刻到警局報案。吳男否認犯行，但分別是4、6、12歲的3個孩子都作證看到叔叔摸媽媽胸部，媽媽一直閃躲。

最後台中地院判吳男10月徒刑，民事官司方面，則要賠阿麗12萬元精神慰撫金，但吳男稱沒錢，由台中地檢犯罪被害人補償審議委員會給付被害人10萬元，吳男只給2萬元。

(中時電子報)