總統府秘書長、前高雄市長陳菊，認為名嘴謝寒冰對高雄氣爆發言評論不實，提自訴控告謝男加重誹謗罪，台北地院判決無罪。

陳菊指控謝男今年初在電視政論節目中，批評她任高雄市長時期的官邸電費，且高雄氣爆事件的善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，以論件計酬處理訴訟案，但訴訟標案都採公開採購，以勞務方式發包、一次性處理。

(中時 )