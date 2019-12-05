批評陳菊謝寒冰挨告 法官判決無罪 14:442019/12/05 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府秘書長、前高雄市長陳菊，認為名嘴謝寒冰對高雄氣爆發言評論不實，提自訴控告謝男加重誹謗罪，台北地院判決無罪。 陳菊指控謝男今年初在電視政論節目中，批評她任高雄市長時期的官邸電費，且高雄氣爆事件的善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，以論件計酬處理訴訟案，但訴訟標案都採公開採購，以勞務方式發包、一次性處理。 (中時 ) #陳菊 #高雄 #批評 #判決 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄造勢場陳菊台上致詞 台下一隊隊人馬偷偷離場 01:292019/12/01 政治 回防高雄 韓國瑜喊：高雄人會出頭天、會出總統 10:472019/12/01 政治 蔡英文總統 祕訪中台禪寺 16:452019/12/01 政治 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 高雄輕軌喜迎千萬旅運人次 12月6日頒獎 18:422019/12/02 財經 高雄銀行 成大分行開幕 19:522019/12/02 財經 網路批評是陣痛期蔡宜芳恐不認同 柯：她太痛了！ 10:592019/12/03 政治 對旅日球員的批評 陽岱鋼這樣說 16:052019/12/03 體育 女不滿臨停遭罰申訴 結果出爐罰款多4倍 08:242019/12/05 社會 市府民調獲肯定 議員質疑市府民調膨風 14:162019/12/05 生活 社會熱門新聞 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 刑案 俏媽咪講電話袖口大開 友人變身摸胸揉乳 - 社會 美眉搭火車睡翻 他大膽摸乳解扣還深深埋入 - 社會 軟Q擺臀 三重娃娃機真理褲女賊落網 - 社會 新娘拍婚紗動口又動手 上面狂吸下面「摸香蕉」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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