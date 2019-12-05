生在去年10月28日深夜的成大社科院內的陳姓女研究生命案已過1周年，當初將陳女猥褻後勒斃的林姓凶嫌今年初遭檢察官起訴求處極刑，台南地院在10月31日開庭結辯後雞天宣判，林嫌判處無期徒刑。

24歲陳女是成大社科院研究生，是個青春漂亮的單身女，43歲林榮富結婚育有一女，卻是有竊盜、妨害性自主的前科犯，因左眼視障，以殘障資格進入成大校園擔任清潔工，兩人因為經常在研究所辦公室出入而認識。

林嫌有個不為人知的過去，他曾在2002年在仁德區跟蹤一位外貌姣好的女子，從後方出手勒脖，直到對方假裝窒息昏迷，將手伸進女方衣內襲胸，女子驚覺尖叫才將他嚇跑，最後因此案遭判強制猥褻8個月徒刑。

林嫌在成大校園命案中的犯案手法與2002年雷同，案發當天，陳男到南棟4樓的教室打算向陳女借錢，剛巧見教室內陳女僅獨自1人，臨時心生淫念，將她騙到北棟2樓的一間無人諮商室內，隨即上前親吻，並伸出淫爪到女生衣內撫摸胸部。

為阻止陳女尖叫，林嫌隨手將一片抹布塞進她口中，並以手掐頸，直到她斷氣為止。

林嫌犯案後不敢回家，在外躲了一夜，卻在隔天一早，騎車到岳父家準備載女兒上學時，遭等候的警方逮捕。

落網後的林嫌十分冷靜，謊稱是為借2000元不成而失手殺人，警方細心請法醫與鑑識人員勘驗陳女胸部與內衣處，數日後果然在兩處都發現林男的DNA檢體（林男手指汗腺分泌物），罪證確鑿下，他才改口猥褻不成，將人殺害。

林嫌犯下社會矚目的校園命案，台南地檢署檢察官今年2月將他依照殺人罪向法官求處極刑，台南地院法官10月31日進行結辯後，今天宣判林嫌處以無期徒刑。

(中時 )