搶攻國會第三勢力，民眾黨不分區被提名人蔡壁如今接受電台專訪指出，時代力量立委黃國昌列在不分區第四名，黃國昌基本不會上，呼籲時力不要浪費票。對此，時代力量黨主席徐永明反酸，民眾黨、蔡壁如在蹭黃國昌，卻提不出具體政見，相信選民會在黃國昌與蔡壁如之間做出抉擇。

徐永明表示，民眾黨現在操作棄保有點太早，蔡壁如排民眾黨第五名，黃國昌排時力第四名，對兩黨是重要決定，以目前第三勢力選票預估，蔡壁如跟黃國昌可能僅會一人當選，時力下階段訴求會以黃國昌續留立法院為目標，民眾黨不用趁機想要炒作議題。

徐永明認為，第三勢力大概可以獲得8至9個國會席次，民眾黨想要蹭黃國昌，炒議題操作棄保，反而會給時力機會，目前民調看來，時力不分區第三席比較穩定，全力往第四席鞏固中，只要政黨票再增加1％至2％就有機會讓黃國昌續留立院。

面對蔡壁如稱黃國昌是小綠綠，黃國昌表示，尊重發言，但時力在國會問政理性監督、不問藍綠，監督表現有目共睹，比起擁有35席在野的國民黨，假抗爭、灑麵粉、丟水球讓民眾失望，相信選民會做出決定。

對於民眾黨不斷拿時力炒議題，黃國昌說，這次選舉是檢視過去三年立院問政表現及爭取民眾認同新國會貫徹主張，時力依序在居住正義、親子正義、金融正義提出政見，接下來就交給選民抉擇，比較不會關注各黨選舉策略問題。

(中時 )