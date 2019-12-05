台中市北區5日驚傳敞篷車自撞翻車事故，警方獲報趕抵處理，留姓男駕駛自行脫困，堅決不肯送醫，留男自稱，因閃避1輛違規迴轉車，輛導致自撞分隔島，整輛車翻覆；警方依程序酒測，意外發現留男酒測值竟超標，涉及酒駕，警方將留依公共危險罪移送。

警方表示，26歲留姓男駕駛當時駕駛敞篷車，從北區五權路往中區方向行駛，看見48歲張男駕駛的小客車突然迴轉，留疑似閃避不及自撞中央分隔島，整輛車翻覆路中，抵達車禍現場時留已脫困，手腳僅輕微擦挫傷，無大礙。

警方指出，因留男直行閃避不及撞上分隔島，整台敞篷車「翻車」於路中央，導致路面有大量油漬，警方到場卻發現，留男身上散發出濃厚酒味，經吹氣酒測，酒測值已超過法定標準值；警方對違規迴轉的張男，依道路交通管理處罰條例開600至1800元罰鍰，留男依公共危險罪移送。

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(中時 )