國民黨嘉義市立委選將傅大偉（中）感恩母親及太太王方玉。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委選將傅大偉（中）推出顧嘉暖男政見，各身心障礙團體理事長相挺。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉是「機車」議員，騎機車全市跑透透為民服務，5日公布「顧嘉暖男」的政見，訴說從黑手到從政的心路歷程，哽咽跪謝90歲母親的恩情，母子相擁，嘉義市10多個弱勢團體理事長也站出來相挺。

傅大偉由11個身障團體理事長陪同下開記者會，推出「顧嘉暖男」摺頁文宣，公布「五幸福」政見，包括鐵路高架化中央全額補助、投注教育守護下一代、老人照護樂活安心居、孕婦營養津貼、多元青創基地推動青年創業，描繪嘉義市未來發展願景。

90歲傅媽媽媽談到兒子退伍後當黑手、瞞著家人做木材搬運工，分擔家計，後來從政當市議員，如今有機會更上一層樓挑戰立委，期勉他「莫忘初衷」，謹記從政初心，說到激動處哽咽落淚。

傅大偉說，自己出身平凡的家庭，曾在夜市擺攤、做黑手、捆工、房仲，從政20年靠的是行動及真誠待人的態度，騎一台「歐兜拜」走遍嘉義市，公務之餘，進修取得社區規畫師及中正大學公共與國際事務所碩士學位，感謝母親一直力挺，太太照顧年邁雙親及3胞胎兒女，讓他無後顧之憂，專心從政，為民服務。

嘉義市殘障者服務協會榮譽理事長、林森里長王廣禮說，全國身心障礙者有百萬人，但只有少數協會不分年齡協助安養、安置，容置空間嚴重不足，力挺傅大偉當選立委，65歲以上的身心障礙者爭取綜合型安養中心，依障別分類設置安養機構。

(中時 )