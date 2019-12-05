才說戰爭荒謬 川普抗伊朗要增兵1.4萬 14:362019/12/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩個月前美國總統川普才誓言，要從「荒謬的戰爭」中脫身，但如今他可能派出數十艘戰艦，還有超過1.4萬部隊，以對抗伊朗。 (中時電子報) #川普 #伊朗 #美國 #增兵 #戰艦 #中東 也許您會感興趣 推薦閱讀 反擊川普簽港法案 專家曝陸將踩美死穴 05:022019/12/02 國際 閃邊！川普訪英 英相竟避不見面 13:402019/12/02 國際 美國半數民眾支持彈劾川普 專家：川普有「大麻煩」 23:132019/12/02 國際 川普麻煩大 彈劾下台聲浪高 04:102019/12/03 全球財經 川普為何點燃南美貿易戰火？ 專家揭打擊北京新策略 17:152019/12/03 財經 川普開鍘徵稅 巴西版川普傻眼 23:282019/12/03 財經 川普開鍘徵鋼、鋁稅 巴西總統傻眼 04:102019/12/04 全球財經 川普不妙！美眾院情報委員會通過彈劾報告 08:522019/12/04 國際 到底誰腦死？美歐三巨頭吵翻天 17:572019/12/04 國際 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 04:102019/12/05 國際大事 軍事熱門新聞 陸低估F22升力係數 殲20沒比較厲害 - 軍事 俄最鐵盟友嫌棄Su30戰機 只想要F16 - 軍事 英女王級對比陸國產航母 戰機出動率遠勝近2倍 - 軍事 美F-22「猛禽」戰力超強 問題只有一個 - 軍事 反制大陸 美簽史上最大造艦合約購9艘核潛艦 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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