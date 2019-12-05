大台南公車橘9麻嘉快線，5日正式啟航營運，市長黃偉哲（左）、交通局長王銘德上車試坐。（劉秀芬攝）

大台南公車橘9麻嘉快線，5日正式啟航營運。（劉秀芬攝）

大台南公車橘9麻嘉快線，5日正式啟航營運。（劉秀芬攝）

台南市政府持續推動溪北地區發展，增闢麻豆至高鐵嘉義站的大台南公車橘9麻嘉快線，5日早上在市長黃偉哲主持下正式營運，為鼓勵民眾搭乘，啟航首月內均一優惠票價100元，第2、3個月內也有優惠，一早也有民眾來搭乘體驗。

黃偉哲表示，為了讓公車系統更加健全，不論是小黃公車、市區公車、快捷公車或是到高鐵站的接駁公車，市府會加緊腳步，布建更便利的公車網，增加民眾的搭乘意願，如果搭乘的人愈來愈多，票價也可以調整。

交通局表示，橘9由漢程汽車客運公司提供營運服務，是南市第5家市區客運業者，搭配台南市特有「大台南公車」綠、橘、藍、黃、棕、紅、紫7大色系的「捷運化公共運輸系統」路網在地化品牌，特別設計全新車體彩繪，以全新形象為市民服務，成為台南市第116條公車路線。

橘9班次規畫平日18班，假日24班次，另每日增開4班次由麻豆轉運站不經由佳里、學甲，直達高鐵嘉義站的路線班次服務，皆配合高鐵到離站時間規畫。除可服務麻豆、佳里、學甲民眾直達嘉義高鐵站，亦可提供區間短程搭乘，強化地方公共運輸服務的缺口。

交通局長王銘德說，考量地方各界對路線彎繞的疑慮，營運後將持續滾動檢討，3個月後依據各站搭乘情形，檢討調整路線起迄點與停靠站位，以有效運用客運服務資源。

為鼓勵民眾搭乘，橘9啟航首月內採均一優惠票價100元，而第2、3個月內為現金優惠票價130元，持電子票證搭乘，上下車都刷卡可再享有8公里免費，優惠至明年3月5日止。

(中時 )