喜歡音樂新人許莉潔推出新專輯《不就範》，近日為「再唱近一點」活動全台跑透透。4日她受邀擔任美聯社一日店長，為爭取打歌時間，許莉潔突破店家祭出的重重關卡，包括盲測秤米、補貨、結帳、查即期品等，但最令她崩潰的，架上滿滿零食和巧克力全是她的「心頭好」，但為了維持13日演唱會最佳體態，只能持續節食減肥，讓她不禁哀嚎根本身處無間地獄，只能望著最愛的甜食「望梅止渴」。

許莉潔4日受邀擔任美聯社一日店長，她自信滿滿成功完成店家任務。（喜歡音樂提供）

許莉潔過去曾在泡芙店打工，以及在家中雞肉飯店幫忙，昨她自信滿滿迎接店家挑戰，第一關要憑直覺盲測，秤出象徵演唱會日期1213公克的米，她先精準解析一台斤是600公克，火速秤了二包2台斤多的米，成功達成任務，連「真店長」都覺得不可思議，被工作人員笑虧「飯沒有白吃」。

許莉潔挑戰憑直覺盲測，秤出象徵演唱會日期1213公克的米。（喜歡音樂提供）

她自豪在家打工幫忙10多年，才會知道一般常人不知的小事，但被問到什麼最在行？她稱舉凡招呼客人、裝雞肉飯、煮湯等內外場工作都難不倒，店家也設計一連串補貨、結帳、查即期品等任務，自稱個性「粗線條」的許莉潔，下一秒大喊超市工作人員真的太萬能，「他們還要收銀、煮茶葉蛋、補貨、秤米，比當歌手還難！」

看見超市滿山滿谷的零食、甜品、巧克力，她哀嚎說：「好痛苦，已經很久沒有吃巧克力了。」為了演唱會保持最佳體態，只能咬牙苦撐、持續減肥，任務結束後她也在店內獻唱〈再抱緊一點〉、〈你愛這樣的我嗎〉等新歌，還與一名男客人即興合唱〈不該〉，吸引大批採購民眾駐足圍觀。

許莉潔在店內與一名男客人即興合唱〈不該〉，吸引大批採購民眾駐足圍觀。（喜歡音樂提供）

許莉潔4日受邀擔任美聯社一日店長。（喜歡音樂提供）

近期勤跑誠品新歌分享會，觀察到有粉絲跟她一樣對外型沒自信，她透露在台中場有位女粉絲對她說：「我現在在追求一個男生，希望妳可以幫我簽名，祝我成功追到他。」她才意識到自己可以帶給大家更多正能量，因此重燃自信，鼓勵大家都能勇敢追愛、勇敢追夢做自己的主人。許莉潔「不就範」新歌首唱會，12月13日晚上8:00在後台咖啡，凡購買新專輯就可以憑專輯免費入場。

(中時 )