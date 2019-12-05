許多人因為害怕膽固醇不敢吃蛋，專家提醒，蛋中含有製造肌肉、骨骼、血液等身體根基所需的必需胺基酸，尤其六十歲後，食量變小、消化吸收力變差，吃蛋其實可以預防動脈硬化、狹心症、腦中風等意想不到的好處。

日本抗老醫學博士滿尾正在「60健康老」一書中指出，必需胺基酸是指合成蛋白質的二十種胺基酸中，九種無法在體內自行製造的胺基酸，只要缺少一項，就無法製造肌肉或血液，而蛋中所含的卵磷脂能活化腦功能和神經系統功能，製造新細胞，並將必需營養素滲入細胞內，維持肌膚水嫩光滑。

而且蛋是很有飽足感的食物，有研究報告指出，早餐吃蛋，午餐攝取的卡路里量會自然減少，因此一天攝取的總卡路里也會跟著減少。由於蛋含有身體需要的各種必需營養素，又可以幫助減肥，被稱為「超級完全健康食物」，滿尾正建議，即使年過60，只要沒有特殊疾病，還是可以一天吃一顆蛋。

(中時電子報)