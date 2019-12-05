北健總經理徐雪玲送禮物。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

寶貝中心主任(左)贈感謝狀給北健總經理徐雪玲(右)。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

慢飛天使表演。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

北健電視關懷弱勢，收集二手書送慢飛兒。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

聖誕節即將來臨，北健有線電視藉由「2019愛鄰久久活力桃園社區徵案補助計畫」，特別號召全體員工收集二手童書，短短一週就收到380本二手書，並捐贈給專責照顧0-6歲早療兒的桃園市寶貝潛能發展中心，讓孩子們自由徜徉在書海的知識世界當中，北健也貼心加碼準備筆記本跟畫筆，提前送給這群慢飛天使當耶誕節禮物，每個孩子拿到禮物笑得合不攏嘴，甚至還有人想多拿兩份、可見對禮物的喜愛。

北健有線電視這次捐贈的二手書都是同仁們自動自發的提供，這些書除了讓孩子們自己閱讀之外，也會讓老師們在說故事時間念給他們聽，並開放讓家長帶回家共讀，寶貝中心為此還特別做一個小書櫃讓寶貝們可以自己翻閱圖書，孩童一拿到書就愛不釋手，北健有線電視總經理徐雪玲也跟他們一起念書，場面溫馨。

為了感謝北健有線電視的支持，寶貝中心的孩子們特別準備一段打鼓與舞蹈表演，精采的演出讓北健總經理徐雪玲直呼好厲害，寶貝中心主任陳美谷表示，孩子們非常的喜歡閱讀，很感謝北健捐贈這麼多的二手書，還配合節慶給小寶貝們準備小禮物，孩子們都超開心，此外，寶貝中心將在1月18日舉辦公益募款音樂會，希望社會善心能踴躍參加，一起到會場支持這群慢飛天使。

北健有線電視總經理徐雪玲表示，北健深耕在地多年、長期深入地方社區，並致力於社會關懷，多年開辦「活力桃園社區徵案補助計畫」，今年的徵案主題為「2019愛鄰久久」，特別號召同仁一起捐二手童書做愛心，讓孩子們透過圖書增廣見聞、提升活潑度，未來北健也會秉持在地媒體角色，讓更多社區團體能夠得到有力資源，將溫暖與活力注入到社會的每個角落。

(中時 )