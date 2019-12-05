中華航空宣布2020年3月29日起開航台北－宿霧航線，提供每周6班服務，是繼馬尼拉之後，於菲律賓的第2個定期航點，為慶祝宿霧開航，華航官網自明日起推出開航優惠價，經濟艙來回機票未稅價5060元起。

華航表示，台北－宿霧航線將以波音737-800機型執飛，每周一、三、四、五、六、日飛航，出發航班CI705上午7時40分起飛，當地時間10時35分抵達；回程航班CI706為11時35分起飛，台北時間下午2時30分抵達，早出午回更方便旅客安排行程。

宿霧為菲律賓第2大城，有南方皇后市之稱，周圍環繞166個島嶼，孕育豐富的海洋生態，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，世界知名旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》將其票選為2019年亞洲最佳島嶼第2名。

華航指出，公司看好菲律賓旅遊市場，目前台北－馬尼拉航線每周有14班，高雄－馬尼拉每周4班，2015年起與菲律賓航空合作聯營航班，航班選擇多元彈性。明年新增宿霧航線後，華航將飛航16個東南亞客運航點，華航持續開發台灣與東南亞地區雙邊互訪客源，同時瞄準旅客來台中轉商機，強化轉運效益。

(中時 )