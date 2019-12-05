針對民進黨立委劉世芳要求追查國民黨政治獻金帳戶是否有羅文山涉案的相關金額，國民黨今天反擊：「難道民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉嗎？」國民黨政治獻金帳戶依法據實向監察院申報，也經過相關單位查核。請劉世芳適可而止，造謠式的選舉手段不會增加選票，只會讓台灣人民所唾棄！

國民黨強調，國民黨政治獻金帳戶若有不法，依照民進黨主導的黨產會追殺性格，這三年多來會放過國民黨嗎？民進黨執政以後，清算鬥爭競爭對手的作為不曾間斷，接近選舉時刻，更是變本加厲，毫無證據地影射指控對手，已成民進黨提不出實質政績的遮羞布，相信台灣人民的眼睛是雪亮的，終究會看破民進黨的手腳。

「抹黑對手不能掩飾執政無能，抹紅對手不會增加支持。」國民黨表示，台灣民主已經實行多年，民進黨始終學不會政策理性論辯的民主常軌，似乎不抹黑污衊、不造謠誣陷就不會選舉；國民黨呼籲台灣鄉親認清民進黨好鬥、惡鬥的本質，明年一起下架「執政不行、抹黑最行」的民進黨。

(中時 )