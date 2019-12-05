特斯拉執行長馬斯克去年推文抨擊英國洞穴探險專家安斯沃斯「狎童」，遭對方提告誹謗求償。他今天在洛杉磯的聯邦法院出庭，辯稱是盛怒之餘「不加思索」罵人，並無惡意。

48歲的馬斯克（Elon Musk）是特斯拉汽車公司（Tesla）執行長及太空探索科技公司（SpaceX）創辦人。他在為期兩天、擠滿旁聽的法庭內，就推文罵人與自身身價等問題答辯。

去年7月，12名泰國足球小將與教練受困淹水的地下洞窟引發全球關注，當時馬斯克和一組工程師抵達現場，並帶來一具迷你潛艇供救人之用。但英國洞穴探險專家安斯沃斯（Vernon Unsworth）在協助完成救援後，接受媒體訪問時稱馬斯克的舉動只是公關作秀，還以粗俗的話要馬斯克「省省吧」。

安斯沃斯為此對馬斯克提告求償。馬斯克也當庭再度向原告道歉。

馬斯克在庭上辯稱，因為獲知安斯沃斯的嘲諷「極為粗鄙」，才會兩天後在推特上回罵，辯稱自己只是「不加思索」的反應。

當被問到在成串推文裡說安斯沃斯是「戀童變態」是否真在指控對方有戀童犯行時，馬斯克說絕無此意，並說自己純粹只是在罵人，就像在罵別人「X你老母」時，並非真的在說某人與母親有性行為。

馬斯克還堅稱，他當時甚至不知道安斯沃斯有參與救援行動。

美國聯邦地方法院法官威爾森（Stephen Wilson）先前已表示，這起誹謗告訴，關鍵在於正常人會否將馬斯克推文中指安斯沃斯是「戀童變態」當真。

(中央社)