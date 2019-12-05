總統蔡英文昨(4)日在青年論壇提到：「學習歷程檔案不利弱勢生」，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）回應，此話一出，絕對會影響已上路的大學考招政策，並直接指出：「蔡總統，你錯了！」強調學習歷程的建立，對於弱勢生是更為友善的。

全教總表示，學習歷程檔案並不是全新的制度，只是延續現在備審資料的優化與簡化作為，其精神在於「修課紀錄」、「課程學習成果」及「多元表現」的綜合質性評量而非量化比序，學生可以在學習歷程當中適性表現，彰顯個人特質與學習成果，做為大學選才的重要指標。

全教總提到，學生在高三下，參加申請入學時臨時趕製一份備審資料，除了準備壓力會干擾學生正常學習，資料的可信度也常受到質疑。但學習歷程檔案可以有效解決這些問題，建置檔案資訊平台，提供學生平時就可以上傳資料，高三下不必再行製作，學生不必擔心自己的學習歷程的相關資料遺失問題，

全教總並指出，同時學生學習成果須經任課老師認證，校內外得獎紀錄也可以有勾稽機制，有效提升公信和公平。這樣的做法反而可以減少弱勢生的不利。「蔡總統，這部分，你有搞清楚嗎？！」

蔡總統又提到對於缺乏資源的弱勢學生來說準備不易，這又是一項誤解。對此，全教總表明，學習歷程檔案在本質上以重視校內課程活動為主、重質不重量是最重要的二大原則，學生在高中三年中的學習採平時累積歷程，完全沒必要追逐軍備競賽式的資料填鴨，完全不同於高中職免試入學超額比序計點累分的模式，更有利於弱勢生展現自己的優勢能力與亮點。蔡總統，你弄清楚了嗎？！

「當然，我們要譴責教育部，對於一項重大政策，竟然沒有讓總統了解內涵與利弊得失，就讓總統在公開場合脫口而出錯誤的說法。」，全教總引用古云：「一言興邦， 一言喪邦」。一項進步、良好的政策可能因為總統錯誤的認知而被扭曲，要求教育部要站在專業的立場，持續完善大學考招制度。倘若因為總統搞不清楚狀況、脫口而出的一句話就阿諛諂媚，刻意改變既定政策，不如自請下台，還能保有讀書人的風骨。

全教總強調：「我們還是要正告蔡總統：你錯了，學習歷程對弱勢生更為友善！」

(旺報 )