國民黨北市議員游淑慧。（摘自游淑慧臉書）

民進黨高雄市議員康裕成在臉書PO出「卡神」楊蕙如幫她在選舉期間製作的小物。（摘自康裕成臉書）

國民黨北市議員游淑慧與羅智強5日踢爆，涉嫌養網軍害死外交官蘇啟誠的「卡神」楊蕙如，去年向謝系大將、民進黨高雄市議員康裕成拿了100萬元。康稍早在游的臉書下方留言澄清，選舉期間有廣告宣傳費很正常，別含血噴人。游淑慧反擊，當民進黨和楊切割毫無關係，但康多年來和楊有往來，不知康感覺憤怒還倒霉？

游淑慧與羅智強爆，楊養網軍攻擊蘇的金源，包括康去年7月至11月，連續5個月、每月提供20萬元給楊的「易始公司」。康留言反嗆游「議員，我沒那麼厲害啦，去年妳我都選議員，選舉期間有廣告宣傳費是很正常的啊，有支出就合法申報，看圖說故事來做影射，來做政治操作不太好喔，請不要含血噴人，但拿這個要去兜大阪辦事處長的事件，真的太扯了。」

康裕成並在自己臉書上說，這是卡神楊蕙如去年選舉時幫她設計的文宣之一，很可愛的便條紙，相信很多人都有拿到，那個公仔也很討人喜歡，因為有文宣廣告宣傳的生意往來，自然就有發票；但是今天被紅媒、被藍營拿來做文章，說她跟卡神楊蕙如的網軍有關係，她沒那麼厲害啦，單純是生意往來啦，誰選舉沒宣傳廣告支出？

游淑慧對此也在臉書發文反擊，康議員厲不厲害，她不知道，但這和康有沒有給楊蕙如錢是兩回事；去年康在給錢易始錢的時候，也是檢察官認定楊蕙如高雄組在散發假訊息的時候；當民進黨中央定調「楊蕙如和民進黨毫無關係」時，其實康多年來都和楊有來往。

「不知道您現在是感覺忿怒還是倒霉！」游淑慧說，去年11月20日，康為了挺駐日代表謝長廷，而發起反造假、反霸凌，呼籲拒絕網軍網路霸凌時，康選舉合作的對象正是造假的網軍頭子，楊正在霸凌我國外交官。

針對康指看圖說故事，游說，但起碼還有官方文件、檢方資料為證，起碼沒有刻意斷章取義、沒有扭曲真意，沒有羞辱康，康是資深議員、也擔任過議長，希望康在質詢高雄市長韓國瑜、高雄市副市長葉匡時時，不要連基本尊重、圖都沒有，以羞辱市長為樂。

另外針對楊也有向高雄市政府申請補助，引發部分民進黨高雄市議員反彈，康裕成在臉書上PO文說「高雄市政府沒有補助卡神楊蕙如辦活動喔！」，但卻也遭游淑慧爆料，楊蕙如有開口向高市府獅子大開口，要高雄市補助5000萬，並請高雄市協助爭取中央3000萬，但金額太龐大，有議員關切，最後多方查證發現網協、體育署都不知道此事，後來還特別去向議長及陳姓議員說明後，拒絕補助。

(中時 )