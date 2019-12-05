曾以世界三大夜景之一享譽的北海道函館市，是知名觀光城市，在日本市町村魅力度調查也連2年奪冠，但奇怪的是，這個觀光熱人氣高的城市，居民卻年年外移，主因跟育兒有關。

日本放送協會（NHK）報導，函館市夜景曾有世界三大夜景之一美譽，造訪此地的觀光客年年創新高，在日本民間調查公司每年進行的「市町村魅力度排名」，也超越札幌及京都等大都市，連續2年奪冠，不論是對日本人還是對外國觀光客來說，函館市都可說是一個高人氣的城市。

隨著外國觀光客年年增加，及北海道新幹線將延伸到札幌市，函館市內也出現興建飯店熱潮，光是從目前對外公開的建設計畫來看，到2021年有逾10棟新飯店將開業，可增加約3000間客房。

● 市民幸福度與人氣大相逕庭

但在另一方面，函館市在一項民間的「市民幸福度排名」調查中，卻是日本中核市倒數第3名。

中核市是日本地方自治制度的一種，可擁有較一般的市及特例市更多權限，但少於政令指定都市；該市人口超過20萬人，經過市議會及所屬都道府縣議會通過，就能申請成為中核市。

觀光客很愛去，但當地居民不愛住的函館市，近年來正面臨人口減少的問題。

日本總務省調查，函館市去年人口減少3571人，減少人數居整個北海道之冠。從戶籍轉出減去轉入者來看，函館市負成長1300人也高居全日本第3名。

整體來說，函館市從2009年到2018年的10年間，一共減少了約3萬市民。

NHK採訪得知，造成函館市民數持續下滑的主因之一，跟養育小孩有關。

根據總務省公布的相關資料調查得知，每年都有逾千人移住緊鄰函館的北斗市和七飯町，過去5年共有5605人；而且從有養育小孩的家庭來看，占了移住人口的約66%。

● 小孩醫療費成家長考量關鍵

本來住在函館市，10年前決定搬到北斗市定居的34歲塚田知步說，搬家的原因是「小孩的醫療費」。

塚田育有3個孩子，10年前懷第一個小孩時調查了地方政府對育兒方面的補助政策，發現北斗市政府全額補助市民小孩到高中畢業前的醫療費，讓她毅然決然離開函館市。

塚田的二女兒曾經因病住院一週，所有住院費用與藥費都由北斗市政府負擔，可以放心接受治療。塚田說，在小孩長大成人前，都會一直住在北斗市。

北斗市與七飯町對自己的市民跟町民，採不排富、全額負擔小孩到高中畢業前醫療費的措施；函館市則採取排富及年齡限制。因此，北斗市與七飯町這樣的政策，讓許多現居函館市的媽媽們聽了好生羨慕。

● 函館小孩無法就醫 22%家庭因為沒錢

函館市過去曾做一份問卷調查，顯示曾有無法帶小孩去醫療機構看病經驗的父母中，22%的理由是「沒有錢」，可以看出小孩醫療費對家庭帶來的負擔，且不少案例是生病了也無法看醫生。

函館市長工藤壽樹對現況抱有強烈危機感，雖然宣示會在社福政策方面多加著力，但現在市政府財源卻有限。

函館市政府面臨的難題之一是「觀光相關預算」年年膨脹，為了打造一個易於觀光的城市，包括設置外語招牌、對海外宣傳、市營停車場維持管理、供更多豪華客輪泊靠的相關設施等，光這些「必要經費」就夠傷腦筋。

● 徵住宿稅解決經費難題

想解決這個困境，函館市政府正研擬導入住宿稅，希望拿這筆從飯店等觀光產業徵得的稅金，用來當作觀光相關經費。

人口減少當然不只是函館市面臨的問題，而是整個日本的問題，所以各地方政府正在上演的就是「人口爭奪戰」。

熟悉人口減少問題的青森公立大學教授飯田俊郎說，目前養育小孩的家庭，通常不會很在乎住在有名的什麼市或町，很多都是尋找對自己最有利的地方居住。

他說，因此，地方政府不該抱有跟鄰近地方政府一較高下的想法，而是應該思考如何相互合作打造一個都市圈，各自扮演「工作地」與「居住地」的角色。

(中央社)