「卡神」楊蕙如涉嫌養網軍害死外交官蘇啟誠，而楊的網軍帳號「idcc」被抓到，歸功於台北市長柯文哲有次在臉書呼籲大家認養1隻「柯黑」流浪犬的po文，然後被轉載到PTT，釣出「idcc」。兼任財團法人流浪動物之家基金會董事長的北市議員鍾小平5日帶「柯黑」拜會柯，柯也呼籲，希望有善心人早日認養。

鍾小平再次帶流浪犬「柯黑」來拜會柯文哲，並致贈市長感謝狀，感謝前，柯認捐1000元及狗罐頭的善舉。由於「柯黑」迄今還沒被認養出去，柯文哲也大聲呼籲，希望善心人能早日認養「柯黑」。

柯文哲進到貴賓室時一看到「柯黑」長得這麼大，直笑說這是「護國神犬」，並說小時候的「柯黑」很緊張，現在看起來比較easy。鍾小平表示，他要特別謝謝柯之前送「柯黑」狗罐頭，現在長的很好，目前暫時待在流浪動物之家的中和辦公室，由辦公室員工照顧。

柯文哲用公主抱把「柯黑」抱起來，可能不習慣被這樣抱，不安分地在柯文哲懷中扭來扭去，讓柯文哲直呼不好抱。鍾小平說，可能是因為「柯黑」不習慣這邊的環境，且還有這麼多人，容易緊張，但「柯黑」其實很乖的。

柯文哲也再次贈送一箱狗罐頭給「柯黑」，並呼籲大家用領養代替購買。鍾小平笑說，柯真的是好心有好報，意有所指的說，卡神楊蕙如當時就是因為黑柯，所以才爆出來這些弊案，因此「柯黑」是隻報恩的狗。

柯文哲則笑回，做好事並不一定會有好報，但多數的情形是，所以可能的話，在社會上還是多一點善意，多做一些好事。

(中時 )