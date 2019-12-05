國民黨不分區立委名單飽受各界批評，黨主席吳敦義首當其衝，面臨空前政治危機。這份名單究竟影響國民黨選情多大？親民黨總統參選人宋楚瑜發言人于美人表示，國民黨送了「吳斯懷」這把槍，讓民進黨火力四射；更以減肥減到「理想體重」，妙喻國民黨處境與民進黨藉兩岸不斷販賣恐懼之惡行，讓全場來賓與韓粉網友笑翻。

于美人在政論節目《新聞面對面》直言，國民黨不分區立委名單之所以引起軒然大波，關鍵就在名列第4名的陸軍前副司令「吳斯懷」身上。「商人無祖國」這大家還可以接受，但若「軍人無祖國」就令人非常恐慌！當然提名吳有其背後黃復興的壓力，但吳斯懷的軍人身分，無疑是送給了民進黨一把槍。

于美人強調，民進黨何其聰明，並非每把槍他都撿，會「膛炸」的槍他就開一下趕快放掉，例如王立強的共諜案；但吳斯懷這把槍簡直「火力四射」，因為這有助他們不斷的販賣恐懼，也讓國民黨不分區立委負面效應持續擴大。

不僅如此，于美人痛批，每次選民進黨都是為了「捍衛主權」、「免於恐懼」，四年前是、四年後又是，甚至還大聲疾呼「非常恐懼、黑暗、最黑暗的時代，2020我們一定要贏！民進黨一定要贏！」民進黨不斷操弄口號販賣恐懼，卻連恢復徵兵制都不敢，始終提不出具體策略；何況，台灣最大公約數明明是「維持現狀」。

談到維持現狀，于美人點名在座來賓邱明玉：「明玉，我們都減肥過！我們減到理想的體重的時候，我們要維持現狀是要做很多事情，還是什麼事情都不做才能維持現狀？」邱立刻回：「要做很多事。」于大喊：「是！所以今天台灣要維持現狀，要做很多的事情！做很多的事情，難道不用對話嗎？」因此宋楚瑜說，對話不是「Talk」而是「Dialogue」，因為前者就會淪為「You talk I talk」，真正的對話是要對等的對話跟交流。一番比喻，不僅讓全場哄堂大笑，也讓韓粉網友笑翻。

(中時電子報)