日前有外媒報導，8名台灣女性在南澳某個果園工作，卻遭到負責人強迫提供性服務，否則就不會安排足夠的工時給她們。對此，有內行的網友在PTT揭露真相，懷疑是雇主擔保沒處理好，對方拿不到永久居留證，因此不高興決定玉石俱焚。

一名在澳洲生活7年的網友指出，根據《每日郵報》報導，這些台灣女性持的是457臨時工作簽證，這類簽證只要雇主覺得雇員能力可以，就能直接替她們擔保簽證，但必須要是經理階級或必要人才，年薪還要達到53900澳幣，達成以上諸多條件後，可以跟澳洲政府申請，並改為永久居留簽證。

原PO質疑，新聞中提到她們時薪才16澳幣，職稱是摘水果，怎麼有可能年收入53900澳幣？而他也提到，《每日郵報》寫的是457，但台灣某日報卻寫417（打工度假簽證），這之中可能還有其他問題。

住在澳洲7年的網友猜測背後真相。（摘自PTT）

原PO推論，「合理懷疑應該是雇主擔保沒搞好，沒拿到最後的永居簽證留不下來，這幾個人不爽，最後訴諸媒體決定玉石俱焚」。

(中時電子報)