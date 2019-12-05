泰國觀光局官網今日公告，泰簽新制延至明年3月1日起實施線上簽證作業，並於12月9日暫時恢復原本申請方式。對此，旅遊業者認為，應簡化簽證或免簽而非延期，也始終不見外交部替國人爭取權益。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，早已行文去泰辦處，請泰辦處思考這樣對兩國觀光沒有幫助，或許泰辦處有思考到這點，但在選前突然決定延期到明年3月，旅行業者是希望泰方能簡化或給予免簽，而不是延期方式，目前只能靜觀其變。

蕭博仁說，直至今日為止，也不知道外交部的想法到底如何，不見外交部站出來幫國人爭取權益，但站在業界立場，當然希望手續越簡便越好，泰簽手續變複雜，不知是不是不想台灣人去？或是看不起台灣人？希望外交部硬起來，爭取兩國對等關係。

台北市旅行商業同業公會副主委吳德倫表示，光宣布新制延期，已讓很多泰國線OP很雀躍不已。新制上路後，旅行業者豈止埋怨、還罵聲不斷，但因為還沒有實際操作，問題還沒浮現，等實際的問題累積起來，蒐集完畢後再一起向泰辦處反映，如果三天兩頭找泰辦處反應，泰辦處根本不會理。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，延後起碼釋出善意，但外交部沒辦法協調這些事，應該徹底檢討；純粹就問題來講，泰國就是有沒有重視這個國家，收簽證費還要求一堆。

(中時 )