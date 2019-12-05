今年6月份，第一次追加減預算臨時會，針對台中市公有零售市場耐震能力詳細評估，全台中42處市場131棟建物，竟有96棟耐震係數不足，補強經費總預算超過7億元。市議員鄭功進發現，經發局全市場科的歲出預算僅有1.49億，不僅六都居末，人員編制甚至沒有工程股僅有兩位技師。市長盧秀燕說，因人事員額編制總量問題，將會持續與中央爭取增設市場處的可行空間。

鄭功進指出，市場是民生經濟之本，巧婦難為無米之炊，六都僅剩桃園、台中市尚未升格市場處，為重視民眾採買公共安全，應早日完成升格，老舊市場全面補強，讓台中市民得以安心採買。

鄭功進表示，台中市公有市場耐震能力詳細評估，真的是「不評則已，一測驚人」，全台中公有市場的建物合格率，僅只有26.7％，換句話說，全台中有將近100棟的市場建物耐震係數不足，總計超過7億元的補強經費，明年竟然只預計修繕5棟建物，難道還要慢慢等5年、10年，才能完全修完？

鄭功進強調，台中市是六都中唯二沒有市場處的直轄市，今年度編列的預算，竟然又排六都墊底，身為六都中唯一的媽媽市長，應重視庶民經濟的根本，將預算員額編制編足，透過升格市場處，早日完成老舊市場全面翻新，將採買環境改善到位，落實宜居城市之本。

市長盧秀燕回應，因為人事員額編制總量問題，將會持續與中央爭取增設市場處的可行空間。

(中時 )