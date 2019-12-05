寶山路二段出現道路下陷及擋土牆斷裂情形，改善後將可提升高鐵行駛安全。（羅浚濱攝）

通往科學園區的寶山鄉竹83線寶山路二段，出現道路下陷及擋土牆斷裂情形，可能影響高鐵安全，縣府向交通部爭取經費改善，並協調各管線單位進行管線地下化，工程耗費1年3個月完成，讓通往園區更安全，5日由鄉長邱坤桶等地方人士熱鬧舉行峻工典禮。

竹83線寶山路一段和二段全長6公里，出現道路下陷等問題，縣府和鄉公所極力向中央爭取經費，去年7月底以5783萬元發包辦理改善工程，前段1.7公里做路面改善外，整段則進行全面整修或新設護欄。

鄉公所工務課長林政勳特別指出，竹83線3K處鄰近高鐵的路段，出現道路下陷和擋土牆斷裂情形，可能影響高鐵行駛安全，進行擋土牆更新及補強作業約600公尺，耗時很久時間完工，應可大幅提升安全。

寶山路二段鋪面改善，從寶山路與水仙路口開始往南長約1700公尺，讓通往園區的路段更安全，並增設自行車休憩空間，路面畫設自行車道標線，串連區域自行車活動，提升道路使用價值。

邱坤桶感謝縣府及交通部公路總局的經費支援，同時有寶山鄉民代表會支持及地主們無私的奉獻，才能改善寶山路的安全和便利，相信駿工通車後更能繁榮地方促進產業發展。

(中時 )