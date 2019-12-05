高以翔錄製浙江衛視《追我吧》猝死，綜藝天王吳宗憲被問及此事，直言：「都是韓國人害的，韓國綜藝節目太智障了」，此發言先引起館長反擊：「舔吧再直接點」，韓籍藝人宋讚養則看不下去，直言：「這是我第一次，也希望是最後一次，對憲哥感到失望」。

宋讚養表示在台灣藝能界最尊敬的人是憲哥，但這次憲哥發言能看出思路沒那麼正確，由於韓國多次報導過台灣藝人噩耗，因此不希望這次憲哥發言，會在韓國被報導成是「全台灣人想法」，此外更難想像若在韓國有像憲哥等級的人這樣說台灣，不知道台灣人又會有什麼反應，也希望韓國人不會多此發言有過度聯想，依然會信任台灣跟韓國的友好關係，但仍不忘道出心裡話：「這是我第一次，也希望是最後一次，對憲哥感到失望」。

宋讚養臉書全文。（圖／宋讚養臉書）

高以翔上月錄影時不幸猝逝。（圖／中時資料照片）

對此網友表示對吳宗憲發言感到傻眼，紛紛留言：「 他的思路和發言一直都不是那麼正確，台灣人對他失望很多次」、「這次發言真的太誇張！連台灣人也沒辦法理解」、「我很喜歡憲哥的節目，但是他有講出來的話真是不敢恭維」。

(中時電子報)