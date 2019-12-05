在少子化的世代，寶貝孫兒誕生之後，馬上得夾在經驗不足的年輕父母，和生活年代、價值觀都不一樣的祖父母之間，這兩組父母究竟該如何經營、如何溝通才能得到良性的循環？已成為當今一大課題。

為了避免不經意脫口而出的無心言語，傷害了彼此的關係，造成嫌隙、芥蒂，也為了避免鑽牛角尖，在心裡堆積不滿、憤怒、憂慮等負面情緒，確實有必要事先了解相處往來的溝通EQ，以及最新的育兒知識。

以專業與耐心傾聽排解家庭關係、育兒教養、心理醫療等等問題長達22年的日本家庭顧問諮詢專家宮本槙子指出，「上一代的育嬰經驗完全沒有用的說法是不正確的，尤其是帶過好幾個小孩的祖父母，本身可說是一部集大全的育嬰百科全書。只不過，現代醫學日新月異，有些育嬰方法剛好跟以前相反，人總是要活到老學到老，只要注意這些不合時宜的育嬰方法就沒問題了。」

因此，舉凡重男輕女觀念如何化解、幫媳婦坐月子如何不拘束、如何有技巧地指出子女錯誤的教養行為、隔代教養如何不再是兩代父母衝突的導火線、疼孫愛孫感到力不從心怎麼辦、孫兒病痛或意外發生時如何處置、如何讓過時的育孫知識再升級，以及慶祝賀兒孫等相關節日的想法表達和包禮金行情、生前想留給兒孫的金錢要怎麼給才恰當等等，甚至如何讓另一方的祖父母不覺得是局外人……，她都提出了貼心的解答。

宮本槙子最新著作《新手祖父母&新手父母：愛孫寶典》繁體中文版已在台出版，相信這本書可以當成「爸爸媽媽、阿公阿嬤這些以孩子為中心運轉的大人們，彼此相處往來時的禮儀指南」，也可以當成「翻轉傳統養育技能的迷你育嬰手冊」。

※新自然主義特別邀請：阿公阿嬤代表 孫大川教授、爸爸媽媽代表 孫齊醫師，以及教育專家代表 趙崇甫老師（大樹老師），於2019年12月15日下午2點半在台北金石堂信義店，親臨現場與所有阿公阿嬤、爸爸媽媽分享教養新知。

(中時電子報)