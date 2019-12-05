國民黨嘉義縣第1選區立委參選人王啟澧（左）、縣議員詹琬蓁根據臉書PO文，質疑民進提名立委參選人蔡易餘與卡神楊蕙如關係匪淺。（呂妍庭攝）

「卡神」楊蕙如被檢警調查到她發展網軍帶風向，間接造成前大阪辦事處長蘇啟誠死亡，甚至遭外界質疑她和綠營「嘉義幫」關係關係匪淺。今5日國民黨嘉義縣第1選區立委參選人王啟澧與縣議員詹琬蓁、李國勝公布多張同選區立委民進黨立委參選人蔡易餘2014年與楊蕙如的臉書PO文合照，從楊蕙如靠著蔡易餘肩膀、拍對方洗澡，進一步質疑兩人的關係，蔡易餘反要對手不要消費過世的外交官，雖4年前他確實因為幫柯文哲打選戰和楊有一段革命情感，但之後大家各忙各的，強調楊蕙如爆發網軍風波，跟他一點關係也沒有。

王啟澧今在水上鄉競選總部開記者會，發言人詹琬蓁說，有熱心網友臉書起底發現，蔡易餘2014年12月和楊蕙如及友人一同前往泰國曼谷旅遊，楊蕙如先在臉書PO出蔡易餘在浴缸洗澡上半身裸照，之後又以「真愛無法擋。易餘真面目出現了！哼！抓奸在床！」為題，附上蔡在滑手機與另1名男子躺在床上的照片，林姓網友則在下面留言「分手後的距離」及「勸合不勸離」，PO出2張蔡與楊躺在沙發上滑手機的照片。

加上同年12月29 日蔡易餘貼文「因為楊蕙如Tung Ty林宗成的盛情難卻，多留台北一晚！」詹琬蓁因此隔空質問蔡易餘「你敢否認不認識楊蕙如嗎？」如果承認相識，2人是何種關係，蔡易餘身為政治人物，又代表民進黨參選立委，有必要對選民 「說清楚、講明白」。

王啟澧則說，嘉義人有情有義，有必要追查蘇啟誠自殺背後的真正原因，楊蕙如是檢察官認證的「網軍」，她委任的律師陳偉仁，獲陳明文委任提告林國慶，楊的同案被告蔡福明委任的陳澤嘉律師，就是陳明文「300萬事件」的委任律師，也是蔡易餘免費法律諮詢服務的律師，此一連結，不免令人合理懷疑，所謂民進黨「嘉義幫」網軍，是由誰領軍及指揮？

王啟澧進一步表示，詹琬蓁在臉書社團分享水上鐵路高架化的議題，竟有特定的網友發言漫罵、抹黑及誹謗，經查是蔡易餘的謝姓助理所為，他認為這也是透過臉書企圖影響輿論風向，選民應加以唾棄。

蔡易餘事後針對臉書照片一一釋疑，表示當時他們是1行6人到泰國小慶功，被拍下那些照片當下，他就有警告不要亂PO，結果還是被PO出來，不過他從沒說過不認識楊蕙如，兩人確實因幫柯P打選戰而熟識，但之後大家就各忙各的，現在卻被對手亂講「我覺得莫名其妙」。

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