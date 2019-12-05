防疫人員進行禽流感快篩。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

防疫人員進行禽流感快篩。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

禽流感發威，國內目前相繼發生高病原性禽流感疫情，新北市農業局表示，目前新北尚無疫情，已加強全市禽流感防疫措施，要求各養禽場務必落實各項自主防疫措施，動保處並至現場訪視與發放消毒藥水，以加強生物安全防疫；另至新北市家禽屠宰場進行快篩檢驗，結果皆為陰性。

動保處指出，4日雲林縣東勢鄉一處火雞場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，今年禽流感目前累計確診H5N2、H5N5計有70場，已撲殺家禽84萬3254隻；新北市現有33養禽場，包含31場陸禽場、2場水禽場，家禽總數約15萬隻。

動保處表示，為加強防範禽流感病毒入侵，已加強輔導農戶自主消毒防疫等生物安全措施，並查核各養禽場禽舍圍網設施是否完整，落實農戶每日巡查禽舍觀察家禽健康情形，一有異常狀況應主動通報，以避免疫情擴大。

新北市家禽屠宰場祕書長吳富城表示，屠宰場每天從其他縣市引進4萬多雞隻進場拍賣交易，都會留下大量飛羽及糞尿，他每天一定親自督促整場徹底清潔及消毒工作，確保場區乾淨，並要求每一輛運禽車須經過隧道式消毒機徹底消毒後才能離場。

農業局長李玟表示，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，動保處除加強市轄禽場防疫消毒、圍網措施及生物安全措施，並宣導民眾不接觸、不餵食野鴿，每周定期加強野鴿聚集處的消毒工作，確保國人健康安全。

(中時 )