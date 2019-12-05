嘉義市長黃敏惠（中）為樂活水岸工程主持動土典禮。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）及議員們一同慶賀樂活水岸工程動土。（廖素慧攝）

嘉義市政府獲中央前瞻計畫城鎮之心工程經費補助，在棒球場前打造「步行散策．樂活水岸」，總經費1.605億元，以海綿城市概念，建造集排水系統可儲水800噸，可以蒐集每10分鐘15毫米的雨量，地面有滑草場，兼具觀光旅遊，市長黃敏惠5日主持動土典禮。

黃敏惠表示，嘉義市不止步，要不斷進步，打造「以人為本」的優化公共空間，人行道、停車空間的改造非常關鍵，景觀與遊樂設施也將煥然一新，人行道是城市文明的重要指標，讓市民與觀光客都能「悠閒的散步」，慢慢體會城市之美與發展紋理。

黃敏惠說，感謝嘉義市議會支持地方配合款與鄰近各里里長們的全力配合，嘉義市是適合漫遊與悠遊的美麗城市，吸引人潮進來，就有商機與錢潮，打穩拚經濟、拚觀光的基底，讓大家都愛上這座人文城市。

市府觀新處表示，「步行散策．樂活水岸」計畫工程，中央補助1.284億、自籌3210萬元，共1.605億，將改善維新路及中山路人行道、整頓棒球場前廣場閒置設施及停車場動線等環境景觀，且因應極端氣候，工程有抗淹水設計，強化周邊的集排水系統，增設800噸地下儲水設施，工期自12月6日至2020年8月31日。

棒球場前的七虎耀諸羅雕像廣場，磁磚鋪面將全面汰換為抗滑鋪面，並擴建乾式噴泉，有64個噴頭，是夏日嬉戲清涼一夏的好去處；下沉式劇場，將改成滑草遊戲區，人工草皮滑草場長25米、寬度20米，還有長17米、高差4米的磨石子溜滑梯，可以滑到下方的「棒球九宮格」，適合親子遊樂。

更新及拓寬中山路與維新路人行道，打開公明路駁坎成為25米寬人行廣場，可以從棒球場停車場走到公明路。

(中時 )