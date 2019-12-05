為宣揚中華文化之美，中華郵政公司繼2019年7月5日發行「故宮玉器郵票」後，續以國立故宮博物院典藏之清 玉螭紋杯、清 玉鳳鳥瓶、漢 玉卮及清 玉方鼎形爐4件玉器藏品為題材，訂於12月10日發行「故宮玉器郵票(續)」1套4枚，郵票面值分別為7元、12元、15元及35元。

一、清 玉螭紋杯(面值7元)：白色玉質，左右握把設計成兩隻飲水的螭獸，並染成褐黃色以增顯古樸之質，盛裝於雲龍紋木盒中，盒上刻有清高宗御製「玉盃記」。

二、清 玉鳳鳥瓶(面值12元)：青白玉質，造型簡約，與器身外圖案搭配呈現各種吉祥喻意，例如玉瓶代表平安，鳳鳥象徵祥瑞，桃子和蝙蝠結合則有福壽雙全之意，是清代玉器特色。

三、漢 玉卮(面值15元)：本藏品原為四千年前素面的玉琮，在漢代被改製為現今模樣。改製過程中新加器底，並利用外凸玉料琢磨出佇立的鳳鳥及在雲霧中倏忽隱沒的神獸，堪稱玉器藝術的傑作。

四、清 玉方鼎形爐(面值35元)：玉質細膩，略呈青色，造型和紋飾皆 仿自西周早期的青銅方鼎，器腹紋飾為左右對稱的獸面紋，四扁足上端皆可見到獸首，至於具有獸形玉頂的木質器蓋則為明清所特有。

配合郵票發行，中華郵政公司印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於12月6日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷原圖明信片於郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

(工商 )