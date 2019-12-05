總統蔡英文「論文門」爭議延燒！資深媒體人彭文正昨在節目表示，他向總統蔡英文正式提告！同步提出《誣告罪》民刑事告訴，因總統享有《憲法》規範之《刑事豁免權》，無法提告，但他仍會提起刑事告訴。且刑事《誣告罪》已在近日前向台北地院遞狀，民事《誣告罪》告訴狀會在近日後遞送台北地院。

彭文正昨(4日)在其主持政論節目《政經關不了》表示，他很好奇到底我國法院會如何審理，跨了36年「國際矚目」的案子，彭文正強調，他除告蔡英文《誣告罪》，蔡還觸犯《公務人員服務法》，還牽涉《偽造文書》、《貪瀆治罪條例》，《刑法339條-4》「加重詐欺罪」、違反《選罷法》、《貪污治罪條例》第6條第1項第4、第5款「圖利罪」(另，《圖利罪》亦有《刑法第131條》，惟彭P未說明此部分)、《刑法214條》(公務人員登載不實)等罪。

彭文正說，他提告他沒有任何的喜悅，他舉蔡英文論文為例，強調他自己「是一個不公平的法律行為及正當防衛機制」，因為他和「台大教授賀德芬、美國台裔教授林環牆」都被蔡英文告刑事的《妨害名譽罪》。

彭文正氣憤表示，蔡英文說有學位就有論文，但「蔡明明就沒有1983、1984論文」，又「哪來1983、1984的學位」？蔡沒辦法拿證物(論文)出來，又將證物封鎖(論文列機密)，還去提告質疑的人。這真是史上最荒唐的笑話。

他直言，蔡英文的做法簡直視《刑事訴訟法》為無物，是拿法庭當玩笑。彭文正解釋，這跟私怨無關，他是要端正台灣的行政體系。

(中時電子報)