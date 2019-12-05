高以翔上月27日在寧波錄影時不幸因心源性猝死，享年35歲，昨(4)大陸官媒《檢察日報》發文評論此事，以「要安全，不要帶血的收視率」為標題，呼籲製作單位應喚起對藝人生命安全的保障與尊重，文中也提到「高以翔吧官方微博」對浙江衛視提出20問，「截至記者發稿，仍沒有人出來答覆。」

《檢察日報》昨發文表示，高以翔事件掀起了社會大眾對危險係數高節目的質疑，雖然目前《追我吧》已暫時停播，仍無法全面阻止這類憾事發生，網上還傳出節目組合約，其中的死亡條款更讓外界不平，然不只《追我吧》，媒體發現陳楚河錄製《非凡搭檔》、張傑參加《王牌對王牌》時也曾出現這類傷重新聞。

究竟藝人的傷亡算不算工傷？中國政法大學社會法研究所所長婁宇認為一般情況下，藝人和節目所簽的合約多為承攬合同或合作合同，因雙方屬於平等的民事關係，因此不能參加工傷險，但若製作單位未盡義務害藝人受傷，藝人可向製作單位要求賠償。北京航空航天大學教授周學峰則持相反立場，因雙方有勞動合約關係，甚至藝人還能向經紀公司和造成意外的節目組提出雙重賠償。

北京星權律師事務所律師朱曉磊則表示，藝人要學會向不能保障基本人身權利的節目要勇敢說不，也應該謹慎確立合約內容，例如當中提及的工作時間、保險，和要求提供和內容強度相符的安全措施和醫療團隊，並強調電視台的監管單位也該負責，從源頭杜絕任何罔顧生命健康權、及各種挑戰底線的極限節目。

中國政法大學社會法研究所所長婁宇也說，希望能借鏡德國等其他國家作法，從藝人工會組織建立起明確工傷保險制度，保障受害藝人安全，中國人民大學法學院教授劉俊海最後強調：「沒對風險進行嚴格預防、把控，節目就不應該錄製」。

(中時電子報)