桃月梨子拍攝寫真，好身材一覽無遺。(圖／翻攝自日網)

桃月梨子身材超火辣。(圖／翻攝自東網)

24歲日本寫真女偶像桃月梨子，不僅是現役護士，也是Cosplay界紅人，受到不少關注，她今年全面進軍寫真界，成為搶手紅星，近日，她替雜誌拍攝美照，好身材讓人看了快噴鼻血。

桃月梨子近日替《週刊Playboy》拍攝一系列泳裝寫真，特地前往沖繩取景，換上多套比基尼的她，F級豪乳快包不住，由上往下拍的「邪惡視角」，更是讓好身材一覽無遺，網友看了都快噴鼻血。因為「高衩女神」川崎綾，明年3月就要退出寫真界，因此日媒都看好她會是接班人。

(中時電子報)