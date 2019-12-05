24歲日本寫真女偶像桃月梨子，不僅是現役護士，也是Cosplay界紅人，受到不少關注，她今年全面進軍寫真界，成為搶手紅星，近日，她替雜誌拍攝美照，好身材讓人看了快噴鼻血。
桃月梨子近日替《週刊Playboy》拍攝一系列泳裝寫真，特地前往沖繩取景，換上多套比基尼的她，F級豪乳快包不住，由上往下拍的「邪惡視角」，更是讓好身材一覽無遺，網友看了都快噴鼻血。因為「高衩女神」川崎綾，明年3月就要退出寫真界，因此日媒都看好她會是接班人。
(中時電子報)
24歲日本寫真女偶像桃月梨子，不僅是現役護士，也是Cosplay界紅人，受到不少關注，她今年全面進軍寫真界，成為搶手紅星，近日，她替雜誌拍攝美照，好身材讓人看了快噴鼻血。
桃月梨子近日替《週刊Playboy》拍攝一系列泳裝寫真，特地前往沖繩取景，換上多套比基尼的她，F級豪乳快包不住，由上往下拍的「邪惡視角」，更是讓好身材一覽無遺，網友看了都快噴鼻血。因為「高衩女神」川崎綾，明年3月就要退出寫真界，因此日媒都看好她會是接班人。
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