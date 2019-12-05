農委會主委陳吉仲日前南下嘉義梅山鄉，並在民進黨立委陳明文的競選總部成立大會上宣布梅山鄉將增設茶研所，對此茶業改良場今天說明，嘉義縣是台灣第二大茶區，未來梅山茶研所將成為全台海拔最高的研究中心，盼能精進我國高山茶的產製技術。

茶葉改良場場長蘇宗振指出，嘉義是全台第二大茶葉產區，但過去一直沒有在地的茶葉研究單位，去年由梅山鄉農會建議增設茶研所後，經農委會評估可行性後，已於今年完成場地現勘，選擇梅山鄉是因梅山為嘉義茶業較大產區，除此之外梅山鄉的海拔高度超過1000公尺，剛好可為台灣高山茶提供絕佳的研究環境，包含品種培育及製茶過程都可望精進。

不過這項政策卻引來藍營立委不滿，國民黨立委曾銘宗指出，現在選舉到了陳吉仲才提出要設立茶研所，分明就是亂開支票，而且幫民進黨立委站台輔選，已明顯違反行政中立，呼籲選民睜大眼睛，也希望監察院介入調查。

(中時 )