得知成為館長開直播怒批的對象，尹立趕緊發布道歉影片，並強調遊行隊伍改名。（翻攝自尹立臉書／袁庭堯高雄傳真）

劉世芳也像館長道歉，強調「館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家！讓館長難過了」。（翻攝自劉世芳臉書／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高市立委參選人劉世芳日前與網紅「館長」陳之漢直播、企圖拉抬聲勢並推升1221罷韓遊行聲量，沒想到擦槍走火。劉世芳直播中拿出「Wecare高雄」發起人尹立邀情函、邀館長擔任遊行「我錯了大隊」大隊長，讓館長當場變臉，事後更質疑被揶揄。尹立和劉世芳5日上午趕緊透過影片道歉滅火，尹立甚至宣布大隊改名。

劉世芳當時口述尹立的邀請函，表示「冒昧提出邀請，或許這個邀請會觸動你一些不愉快的記憶，邀請你參加1221wecare台灣大遊行，並且擔任遊行隊伍當中「我錯了大隊」的大隊長」。館長聽了當場變臉，搖頭碎念表示「安內揪慘（這樣很慘）」。

事後館長對此仍心有芥蒂，開直播怒批，錄影現場他聽劉世芳這樣念時「整個人就滾（台語：意指情緒激動）了」，非常不高興。館長質問Wecare，是否要他參加遊行時揹一個棍子，負荊請罪，讓大家毒打他？

館長強調，自己已經為了反韓，被五毛針對，損失許多商機。為了反韓國瑜，用一整年的時間、做了許多事情，例如623凱道遊行來彌補。館長反問民進黨，這一年損失了什麼？難道去年支持韓國瑜該死，到現在還是該死嗎？

得知館長不悅，劉世芳事後趕緊在臉書發文向館長倒歉，「館長，對不起，委屈你了！！館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家！讓館長難過了，真的非常抱歉。館長的努力，大家都看得到，館長我們支持你，就像你支持我們一樣。」

Wecare高雄發起人尹立也在臉書道歉，表示委託劉世芳帶一封邀請信上直播節目，本意是邀請館長一起支持罷韓，裡面一些言詞跟字句不很恰當，不是真的要館長負責些什麼，還是要跟館長表達最誠摯歉意。

尹立也強調，1221遊行「我錯了」大隊，本意是民主除錯、自我治療，「我錯了」是指詐騙受害。但現在為了避免紛爭，決定將隊名改為「我醒了」大隊。

(中時 )