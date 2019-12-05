「卡神」楊蕙如利用網軍攻擊前駐日本大阪辦事處蘇處長案延燒，台中市議員李中、黃馨慧等人，5日召開記者會表示，立法院內可能使用相同IP位址的立法委員，都應該出來自清；並呼籲司法單位應該出面調查本案，還給蘇處長一個公道。

市議員黃馨慧說，卡神楊蕙如每月1萬元要求網軍抹黑、帶風向，造成日本優秀外交官之死，令人悲憤！到底誰在利用網軍攻擊、抹黑政治對手？到底誰在資助金流？有PTT網路貼文內容寫到「立法院IP上」到底「卡神」楊蕙如利用帶風向害死人命？

黃馨慧指出，民進黨立委有沒有當幫兇？要不要公開所有帳號貼文內容？還是已經被刪除？呼籲立委自清、司法調查，還給優秀外交官一個公道！

李中表示，蘇處長不堪汙辱輕生案，更令人震驚的是，網軍楊蕙如這個幕後黑手用來攻擊的網址竟然是在立法院！立法院是有保護網的地方，他卻利用立法院的辦公室，來進行各種網路抹黑的言論攻擊，這個事實檢察官已經做了相關的證實。

目前網路上所傳楊蕙如使用的IP位址是某委員的辦公室，雖然他有出來做相關的澄清，表示立法院同棟的二樓、三樓全部都是同一個IP位置。所有跟某立委相同IP的委員應該出來自清，然後同意司法調查。因公共區域基本上不會分配固定IP，李中要求立法院公布內部的網路結構圖，就能夠清楚每間立委辦公室精確位址。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )